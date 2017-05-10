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10 мая 2017, 19:22 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Кайрат» победил «Иртыш» в матче с двумя удалениями и стал последним полуфиналистом Кубка Казахстана

Футболисты «Кайрата» обыграли «Иртыш» и вышли в полуфинал Кубка Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 10 мая, на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Оба гола «Кайрат» забил в первом тайме. На восьмой минуте отличился ивуарийский нападающий Жерар Гоу, а на 44-й — хорватский полузащитник Иво Иличевич.

Стоит отметить, что на 89-й минуте арбитр показал две красные карточки — с поля были удалены хавбек «Кайрата» Исламбек Куат и португальский полузащитник «Иртыша» Карлос Фонсека.

В других четвертьфиналах Кубка «Атырау» в дополнительное время вырвал победу у «Актобе» (1:0), «Шахтер» обыграл «Окжетпес» (2:1), а «Ордабасы» был сильнее «Жетысу» (1:0).

Полуфинальные матчи Кубка Казахстана состоятся 24 мая и 21 июня. Финал турнира пройдет 31 октября в Актобе.

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