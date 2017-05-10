Гол в дополнительное время принес «Атырау» выход в полуфинал Кубка Казахстана
Футболисты «Атырау» победили «Актобе» и вышли в полуфинал Кубка Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча проходила сегодня, 10 мая, на стадионе «Мунайшы» и завершилась со счетом 1:0 в дополнительное время.
Победный гол «Атырау» на 119-й минуте забил хорватский нападающий Иван Родич, который вышел на замену по ходу встречи.
В других четвертьфиналах «Ордабасы» победил «Жетысу» (1:0), а «Шахтер» обыграл «Окжетпес» (2:1). Еще один матч, в котором встречаются «Кайрат» и «Иртыш», идет в эти минуты.
Полуфинальные матчи Кубка Казахстана состоятся 24 мая и 21 июня. Финал турнира пройдет 31 октября в Актобе.
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