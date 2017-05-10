Гол в дополнительное время принес «Атырау» выход в полуфинал Кубка Казахстана

Встреча проходила сегодня, 10 мая, на стадионе «Мунайшы» и завершилась со счетом 1:0 в дополнительное время.

Победный гол «Атырау» на 119-й минуте забил хорватский нападающий Иван Родич, который вышел на замену по ходу встречи.

В других четвертьфиналах «Ордабасы» победил «Жетысу» (1:0), а «Шахтер» обыграл «Окжетпес» (2:1). Еще один матч, в котором встречаются «Кайрат» и «Иртыш», идет в эти минуты.

Полуфинальные матчи Кубка Казахстана состоятся 24 мая и 21 июня. Финал турнира пройдет 31 октября в Актобе.