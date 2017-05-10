Фанаты «Баварии» бойкотируют матч против «Лейпцига»
Фанатские группировки «Баварии» планируют бойкотировать выездной матч против «Лейпцига». Протест направлен против спонсора «быков».
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— Эта команда была создана для продвижения энергетического напитка, — приводит Abendzeitung слова фанатской группировки «Баварии». — Мы не поедем в Лейпциг, призываем остальных баварцев сделать также.
Матч 33 тура чемпионата Германии между «Лейпцигом» и «Баварией» пройдет 13 мая на «Ред Булл Арене». Первый матч между этими соперниками завершился победой баварцев (3:0).
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