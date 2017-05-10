Фанаты «Баварии» бойкотируют матч против «Лейпцига»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Эта команда была создана для продвижения энергетического напитка, — приводит Abendzeitung слова фанатской группировки «Баварии». — Мы не поедем в Лейпциг, призываем остальных баварцев сделать также.

Матч 33 тура чемпионата Германии между «Лейпцигом» и «Баварией» пройдет 13 мая на «Ред Булл Арене». Первый матч между этими соперниками завершился победой баварцев (3:0).