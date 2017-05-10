«Ливерпуль» вышел на китайский рынок с бюджетной версией клубной футболки

Ее стоимость составляет 30 долларов по сравнению с 87, которую болельщики команды должны заплатить за то же изделие на Британских островах. Футболки изготавливаются независимыми производителями из более простых материалов, чтобы хоть как-то конкурировать с многочисленными производителями в Китае.

«Клуб не собирается мириться с контрафактной продукцией и надеется, что (китайские) фанаты станут выбирать официальный продукт, а не копии», — сообщил изданию близкий к команде информированный источник. Футбольная «революция» в КНР вызвала новый всплеск интереса к китайскому рынку со стороны европейских клубов, которые стремятся найти новые источники доходов для компенсации растущих зарплат футболистов, констатирует газета британских деловых кругов.

«Но, несмотря на размеры рынка и большой интерес к европейскому футболу, клубы Старого света с огромным трудом пытаются заработать на продажах комплектов спортивной формы из-за огромного количества подделок, которые доступны на рынке, в спортивных магазинах и торговых онлайн-платформах», — констатирует Financial Times.

«Ливерпуль» старается реагировать на запросы рынка

По словам профессора из Школы бизнеса в Солфорде, специалиста по коммерческим предприятиям Саймона Чадвика, футбольные клубы ориентировались на Китай с начала 2000-х, но им не удалось понять поведение китайских потребителей и, «следовательно, им было исключительно сложно монетизировать свои бренды». «Приобретение поддельных футболок дешевле и проще для многих китайских потребителей», — констатировал Чадвик.

Инициатива «Ливерпуля», как сказал профессор, свидетельствует о том, что клуб стремится реагировать на запросы рынка. Эксперт также предположил, что футболки по сниженным ценам окажутся востребованными на рынках других стран с развивающимися экономиками, в том числе Индии.

В то же время он предупредил о возможности негативной реакции со стороны британских фанатов, которые уже и так недовольны высокой стоимостью продаваемой для болельщиков в официальных магазинах экипировки.

«Если возникает предположение, что отечественные футбольные фанаты подвергаются в этой сфере дискриминации, то могут появиться определенные проблемы в тот момент, когда инициативные группы болельщиков все более громко выражают недовольство растущими расходами при посещении стадионов и переездах вместе с любимым клубом», — добавил Чадвик.