«Ордабасы» выбил обидчика «Астаны» из Кубка Казахстана

Игра, которая проходила сегодня, 10 мая, в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола на 64-й минуте стал полузащитник «Ордабасы» Санат Жумаханов, удачно сыгравший на отскоке после розыгрыша штрафного.

Отметим, что в 1/8 финала «Жетысу» выбил «Астану» (2:1), которая выиграла Кубок в прошлом году, а «Ордабасы» обыграл «КызылЖар» (1:0).

Полуфинальные матчи Кубка Казахстана состоятся 24 мая и 21 июня. Финал турнира пройдет 31 октября.

Вместе с «Ордабасы» в полуфинал вышел и «Шахтер», который победил «Окжетпес» (2:1). Еще один четвертьфинальный матч между «Атырау» и «Актобе» идет в эти минуты, а в 20:00 по астанинскому времени «Кайрат» встретится с «Иртышом».