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10 мая 2017, 16:15 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Ордабасы» выбил обидчика «Астаны» из Кубка Казахстана

Футболисты «Ордабасы» победили «Жетысу» в четвертьфинале Кубка Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра, которая проходила сегодня, 10 мая, в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола на 64-й минуте стал полузащитник «Ордабасы» Санат Жумаханов, удачно сыгравший на отскоке после розыгрыша штрафного.

Отметим, что в 1/8 финала «Жетысу» выбил «Астану» (2:1), которая выиграла Кубок в прошлом году, а «Ордабасы» обыграл «КызылЖар» (1:0).

Полуфинальные матчи Кубка Казахстана состоятся 24 мая и 21 июня. Финал турнира пройдет 31 октября.

Вместе с «Ордабасы» в полуфинал вышел и «Шахтер», который победил «Окжетпес» (2:1). Еще один четвертьфинальный матч между «Атырау» и «Актобе» идет в эти минуты, а в 20:00 по астанинскому времени «Кайрат» встретится с «Иртышом».

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