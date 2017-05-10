«Шахтер» победил «Окжетпес» и вышел в полуфинал Кубка Казахстана

В четвертьфинале «горняки» со счетом 2:1 победили «Окжетпес». Игра проходила сегодня, 10 мая, на «Астана Арене» в столице, а номинальным хозяином поля был кокшетауский клуб.

В составе «Шахтера» на 50-й минуте отличился ивуарийский защитник Дидье Борис Кадио, а на 53-й — сербский хавбек Милан Стоянович. Единственный гол «Окжетпеса» на 74-й минуте забил нападающий Сергей Шафф, который является воспитанником карагандинского футбола.

Вместе с «Шахтером» в полуфинал вышел и «Ордабасы», который победил «Жетысу» (1:0). Еще один четвертьфинальный матч между «Атырау» и «Актобе» идет в эти минуты, а в 20:00 по астанинскому времени «Кайрат» встретится с «Иртышом».

Полуфинальные матчи Кубка Казахстана состоятся 24 мая и 21 июня. Финал турнира пройдет 31 октября.