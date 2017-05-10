ЦСКА нацелился на игрока «Кайрата»

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Софийская дружина в срочном порядке ищет сильного разыгрывающего полузащитника, который мог бы встряхнуть игру команды в центре поля, и венгр представляется болгарам именно таким игроком.



Sports.kz напоминает, что контракт Акоша Элека с ФК «Кайрат» (Алматы) действует до 31 декабря 2018 года. Трансферная стоимость 28-летнего венгра, по мнению аналитиков сайта Transfermarkt.de, составляет 800 тысяч евро.