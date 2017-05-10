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10 мая 2017, 15:06 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

ЦСКА нацелился на игрока «Кайрата»

Как пишут болгарские «24 часа», ЦСКА из Софии рассматривает в качестве варианта возможного усиления своего состава предстоящим летом полузащитника национальной сборной Венгрии и алматинского «Кайрата» Акоша Элека, сообщает Sports.kz.

Как пишут болгарские 24 часа ЦСКА из Софии рассматривает в качестве варианта возможного усиления своего состава предстоящим летом полузащитника национальной сборной Венгрии и <span class=error>алматинского</span> <span class=error>Кайрата</span> <span class=error>Акоша</span> <span class=error>Элека</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Софийская дружина в срочном порядке ищет сильного разыгрывающего полузащитника, который мог бы встряхнуть игру команды в центре поля, и венгр представляется болгарам именно таким игроком.

Sports.kz напоминает, что контракт Акоша Элека с ФК «Кайрат» (Алматы) действует до 31 декабря 2018 года. Трансферная стоимость 28-летнего венгра, по мнению аналитиков сайта Transfermarkt.de, составляет 800 тысяч евро.

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