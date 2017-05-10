Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29693226/
10 мая 2017, 14:24 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Контракт Реднаппа с «Бирмингемом» рассчитан на один год

Контракт английского наставника Харри Реднаппа с «Бирмингемом» рассчитан на один год, информирует Sky Sports.

Контракт Реднаппа с Бирмингемом рассчитан на один год - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

70- летний специалист недавно сменил на этом посту известного в прошлом итальянского полузащитника Джанфранко Дзолу, ушедшего в отставку. «Бирмингем» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпион-лиги.

Бирмингем Сити
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

ЦСКА нацелился на игрока «Кайрата»

ЦСКА нацелился на игрока «Кайрата»

Как пишут болгарские «24 часа», ЦСКА из Софии рассматривает в качестве варианта возможного усиления своего состава предстоящим летом полузащитника национальной сборной Венгрии и алматинского «Кайрата» Акоша Элека, сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
09 мая

"Зенит" нашел нового тренера

Смотрите, кто возвращается в "Спартак"

"Овечкину надо запретить играть в Кубке Стэнли из-за травмы Кросби"