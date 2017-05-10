Контракт Реднаппа с «Бирмингемом» рассчитан на один год
Контракт английского наставника Харри Реднаппа с «Бирмингемом» рассчитан на один год, информирует Sky Sports.
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70- летний специалист недавно сменил на этом посту известного в прошлом итальянского полузащитника Джанфранко Дзолу, ушедшего в отставку. «Бирмингем» занимает 19-е место в турнирной таблице
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