Трухильо временно возглавил «Бетис»

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Контракт до конца сезона подписан с Алексисом Трухильо. Он сменил у руля команды уволенного 9 мая Виктора Санчеса, который оставил команду на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

Трухильо играл за «Бетис» с 1993 по 2000 год. Также он работал в клубе ассистентом главного тренера с 2004 по 2006 год.