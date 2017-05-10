Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29692736/
10 мая 2017, 14:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Трухильо временно возглавил «Бетис»

«Бетис» на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера.

<span class=error>Бетис</span> на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракт до конца сезона подписан с Алексисом Трухильо. Он сменил у руля команды уволенного 9 мая Виктора Санчеса, который оставил команду на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

Трухильо играл за «Бетис» с 1993 по 2000 год. Также он работал в клубе ассистентом главного тренера с 2004 по 2006 год.

Бетис
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Бетис» отправил в отставку главного тренера спустя полгода после назначения

«Бетис» объявил об отставке главного тренера команды Виктора Санчеса дель Амо. Соответствующее решение было принято советом директоров после поражения «огурцов» в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (0:4).
Еще 7 новостей  Все новости
09 мая

"Зенит" нашел нового тренера

Смотрите, кто возвращается в "Спартак"

"Овечкину надо запретить играть в Кубке Стэнли из-за травмы Кросби"