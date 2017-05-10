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10 мая 2017, 14:16 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Барселона» намерена продать футболистов на 60 миллионов евро

Руководство «Барселоны» в ближайшее время намерено улучшить финансовое положение, чтобы соответствовать финансовому fair play.

Руководство Барселоны в ближайшее время намерено улучшить финансовое положение чтобы соответствовать финансовому <span class=error>fair</span> <span class=error>play</span>. Увеличить
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Для этого клуб планирует расстаться с некоторыми футболистами. В частности, каталонцам необходимо выручить порядка 60 миллионов евро. Часть из них, возможно, пойдет на усиление команды, сообщает Sport. Каталонский клуб могут покинуть полузащитник Арда Туран и защитник Алейш Видаль.

Сине-гранатовые планируют выручить за турка приблизительно 30 миллионов евро. К полузащитнику проявляет интерес лондонский «Арсенал» и целый ряд китайских клубов. За Видаля, который перебрался в Барселону из «Севильи» за 17 миллионов евро, «Барселона» запросит порядка 10−15 миллионов.

Барселона
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