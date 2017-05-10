«Барселона» намерена продать футболистов на 60 миллионов евро
Руководство «Барселоны» в ближайшее время намерено улучшить финансовое положение, чтобы соответствовать финансовому fair play.
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Для этого клуб планирует расстаться с некоторыми футболистами. В частности, каталонцам необходимо выручить порядка 60 миллионов евро. Часть из них, возможно, пойдет на усиление команды, сообщает Sport. Каталонский клуб могут покинуть полузащитник Арда Туран и защитник Алейш Видаль.
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