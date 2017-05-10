«Ливерпуль» признал Садио Мане лучшим игроком в сезоне
Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим игроком в текущем сезоне, информирует
пресс-служба «красных».
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Хавбек был назван лучшим по версии футболистов и клуба.
В текущем сезоне 25-летний сенегалец провел в составе мерсисайдцев 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 5 голевых передач.
Специальный приз получил полузащитник Лукас Лейва, автором лучшего гола признан хавбек Эмре Джан. Лучшим молодым футболистом «Ливерпуля» стал Трент Арнольд.
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