«Ливерпуль» признал Садио Мане лучшим игроком в сезоне

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Хавбек был назван лучшим по версии футболистов и клуба.

В текущем сезоне 25-летний сенегалец провел в составе мерсисайдцев 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 5 голевых передач.

Специальный приз получил полузащитник Лукас Лейва, автором лучшего гола признан хавбек Эмре Джан. Лучшим молодым футболистом «Ливерпуля» стал Трент Арнольд.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Player of the Season ✅<br>Players' Player of the Season ✅<br><br>Keep up the good work, Sadio. <a href="https://t.co/tnZ3rMNw40">pic.twitter.com/tnZ3rMNw40</a></p>— Liverpool FC (@LFC) <a href="https://twitter.com/LFC/status/862075176531484672">9 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>