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10 мая 2017, 14:14 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» признал Садио Мане лучшим игроком в сезоне

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим игроком в текущем сезоне, информирует пресс-служба «красных».

Полузащитник Ливерпуля <span class=error>Садио</span> <span class=error>Мане</span> признан лучшим игроком в текущем сезоне. Увеличить
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Хавбек был назван лучшим по версии футболистов и клуба.

В текущем сезоне 25-летний сенегалец провел в составе мерсисайдцев 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 5 голевых передач.

Специальный приз получил полузащитник Лукас Лейва, автором лучшего гола признан хавбек Эмре Джан. Лучшим молодым футболистом «Ливерпуля» стал Трент Арнольд.

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