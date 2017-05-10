«Ницца» пригласит Раньери, если Фавр покинет клуб
Руководство «Ниццы» ищет варианты замены главного тренера Люсьена Фавра, если он решит покинуть клуб.
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Интерес к специалисту, который вывел «Ниццу» в Лигу чемпионов, проявляют другие клубы, в том числе дортмундская «Боруссия».
Как сообщает France Football, в случае ухода Фавра из «Ниццы» французский клуб пригласит бывшего наставника «Лестера» Клаудио Раньери. Итальянец не так давно работал во Франции, где возглавлял «Монако».
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