Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29692227/
10 мая 2017, 14:12 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Ницца» пригласит Раньери, если Фавр покинет клуб

Руководство «Ниццы» ищет варианты замены главного тренера Люсьена Фавра, если он решит покинуть клуб.

Руководство Ниццы ищет варианты замены главного тренера <span class=error>Люсьена</span> <span class=error>Фавра</span> если он решит покинуть клуб. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Интерес к специалисту, который вывел «Ниццу» в Лигу чемпионов, проявляют другие клубы, в том числе дортмундская «Боруссия».

Как сообщает France Football, в случае ухода Фавра из «Ниццы» французский клуб пригласит бывшего наставника «Лестера» Клаудио Раньери. Итальянец не так давно работал во Франции, где возглавлял «Монако».

Ницца
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
09 мая

"Зенит" нашел нового тренера

Смотрите, кто возвращается в "Спартак"

"Овечкину надо запретить играть в Кубке Стэнли из-за травмы Кросби"