Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29691543/
10 мая 2017, 13:53 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Mirror: Ибрагимович может потерять до 30 млн из-за травмы

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий за английский «Манчестер Юнайтед», может потерять почти 30 млн из-за травмы колена. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror со ссылкой на немецкий журнал Spiegel.

Контракт Ибрагимовича был бы автоматически продлен на один год если бы он вышел в стартовом составе в 31 матче чемпионата (на данный момент на его счету 27 игр) или МЮ финишировал бы в первой тройке. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ибрагимович в апреле получил травму в матче четвертьфинала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта» и выбыл до конца сезона. У футболиста было диагностировано повреждение коленных связок. Ранее британские СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» из-за травмы нападающего не будет продлевать контракт, который истекает летом 2017 года.

В нынешнем сезоне Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом манкунианского клуба, заработав 19,1 млн фунтов. Швед, на счету которого 28 голов, мог получить дополнительный бонус в размере 1,91 млн, если бы отметился 36 забитыми мячами. Также сообщается, что контракт Ибрагимовича был бы автоматически продлен еще на один год, если бы он вышел в стартовом составе в 31 матче чемпионата Англии (на данный момент на его счету 27 игр) или «Манчестер Юнайтед» финишировал бы в первой тройке.

В случае попадания клуба в групповую стадию Лиги чемпионов шведский форвард мог бы получить 9,75 млн.

Ибрагимович перешел в «Манчестере Юнайтед» на правах свободного агента летом 2016 года.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

DM: Ибрагимович получал в МЮ бонусом до 143 тысяч фунтов за гол

DM: Ибрагимович получал в МЮ бонусом до 143 тысяч фунтов за гол

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Шведский нападающий Златан Ибрагимович получал в английском футбольном клубе «Манчестер Юнайтед» в качестве бонуса до 143 тысяч за забитый гол. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на опубликованную книгу под названием The Dirty Business.
Еще 7 новостей  Все новости
10 мая

Путин ввел усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций и ЧМ-2018 в РФ

КДК РФС рассмотрит неявку Карреры на флеш-интервью и пресс-конференцию

"Оттава" победила "Рейнджерс" и вышла в полуфинал плей-офф НХЛ