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10 мая 2017, 13:06 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

DM: Ибрагимович получал в МЮ бонусом до 143 тысяч фунтов за гол

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Шведский нападающий Златан Ибрагимович получал в английском футбольном клубе «Манчестер Юнайтед» в качестве бонуса до 143 тысяч за забитый гол. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на опубликованную книгу под названием The Dirty Business.

В общей сложности за сезон проведенный в Манчестер Юнайтед шведский форвард благодаря своей результативности заработал около ?3 млн. Увеличить
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Сумма бонуса зависела от статуса матча и турнира, в котором был забит мяч. В нынешнем сезоне он провел за команду 46 матчей, в которых отметился 28 забитыми мячами и 10 результативными передачами. За первые пять голов он получил в среднем по 47 тысяч, за вторую пятерку — по 79 тысяч, за третью — по 111 тысяч, за четвертку — по 143 тысяч. После достижения отметки в 20 голов ему выплачивалась сумма в размере 119 тысяч за забитый мяч. Общая сумма бонусов за голы составила 2,86 млн фунтов. Вместе с бонусами он заработал в сезоне более 19 млн фунтов.

Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года, подписав контракт на год. 35-летний швед был номинирован на звание футболиста года в чемпионате Англии. Из-за полученной в апреле травмы Ибрагимович пропустит остаток сезона.

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МЮ: Документы по трансферу Погба из «Ювентуса» находятся у ФИФА с августа 2016 года

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) получила документы по переходу полузащитника сборной Франции Поля Погба из итальянского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед» еще в августе 2016 года. Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Манчестер Юнайтед», которое цитирует британское издание The Sun.
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