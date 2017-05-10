DM: Ибрагимович получал в МЮ бонусом до 143 тысяч фунтов за гол

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Сумма бонуса зависела от статуса матча и турнира, в котором был забит мяч. В нынешнем сезоне он провел за команду 46 матчей, в которых отметился 28 забитыми мячами и 10 результативными передачами. За первые пять голов он получил в среднем по 47 тысяч, за вторую пятерку — по 79 тысяч, за третью — по 111 тысяч, за четвертку — по 143 тысяч. После достижения отметки в 20 голов ему выплачивалась сумма в размере 119 тысяч за забитый мяч. Общая сумма бонусов за голы составила 2,86 млн фунтов. Вместе с бонусами он заработал в сезоне более 19 млн фунтов.