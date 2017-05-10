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10 мая 2017, 11:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Италии перенесли финал Кубка из-за выхода «Ювентуса» в финал Лиги чемпионов

Руководство итальянской федерации футбола приняло решение перенести финал Кубка Италии между «Ювентусом» и «Лацио» на более ранний срок.

Руководство итальянской федерации футбола приняло решение перенести финал Кубка Италии между <span class=error>Ювентусом</span> и <span class=error>Лацио</span> на более ранний срок. Увеличить
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Связано это с выходом «старой синьоры» в финал Лиги чемпионов. Накануне «Ювентус» обыграл «Монако» (2:1).

Изначально планировалось, что финал Кубка Италии будет сыгран 2 июня, но решающий матч в Лиге чемпионов состоится в Кардиффе 3 июня. В итоге было принято решение перенести финал Кубка на 17 мая.

Финал Кубка Италии будет сыгран в Риме, на стадионе «Олимпико».

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