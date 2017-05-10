В Италии перенесли финал Кубка из-за выхода «Ювентуса» в финал Лиги чемпионов
Руководство итальянской федерации футбола приняло решение перенести финал Кубка Италии между «Ювентусом» и «Лацио» на более ранний срок.
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Связано это с выходом «старой синьоры» в финал Лиги чемпионов. Накануне «Ювентус» обыграл «Монако» (2:1).
Изначально планировалось, что финал Кубка Италии будет сыгран 2 июня, но решающий матч в Лиге чемпионов состоится в Кардиффе 3 июня. В итоге было принято решение перенести финал Кубка на 17 мая.
Финал Кубка Италии будет сыгран в Риме, на стадионе «Олимпико».
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