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10 мая 2017, 10:59 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

МЮ: Документы по трансферу Погба из «Ювентуса» находятся у ФИФА с августа 2016 года

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) получила документы по переходу полузащитника сборной Франции Поля Погба из итальянского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед» еще в августе 2016 года. Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Манчестер Юнайтед», которое цитирует британское издание The Sun.

Международная федерация футбола ведет расследование по переходу Погба из Ювентуса в Манчестер Юнайтед Увеличить
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Во вторник стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) ведет расследование по переходу Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». По данным агентства Франс Пресс, информация о трансфере игрока была запрошена ФИФА несколько недель назад.

«ФИФА имеет документы о трансфере с августа, когда был оформлен переход», — говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед».

Летом 2016 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Ювентусу» €105 млн за переход Погба, этот трансфер стал самым дорогим в истории футбола. Ранее портал Football Leaks сообщил, что сумма трансфера на самом деле составила €127 млн, причем 49 из них получил агент французского игрока Мино Райола.

Погба стал игроком «Ювентуса» в 2012 году, перейдя из «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне он в составе английского клуба провел 48 матчей в различных турнирах, отметившись семью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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