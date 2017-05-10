МЮ: Документы по трансферу Погба из «Ювентуса» находятся у ФИФА с августа 2016 года
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) получила документы по переходу полузащитника сборной Франции Поля Погба из итальянского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед» еще в августе 2016 года. Об этом говорится в заявлении
пресс-службы «Манчестер Юнайтед», которое цитирует британское издание The Sun.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во вторник стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) ведет расследование по переходу Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». По данным агентства Франс Пресс, информация о трансфере игрока была запрошена ФИФА несколько недель назад.
«ФИФА имеет документы о трансфере с августа, когда был оформлен переход», — говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед».
Летом 2016 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Ювентусу» €105 млн за переход Погба, этот трансфер стал самым дорогим в истории футбола. Ранее портал Football Leaks сообщил, что сумма трансфера на самом деле составила €127 млн, причем 49 из них получил агент французского игрока Мино Райола.
Погба стал игроком «Ювентуса» в 2012 году, перейдя из «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне он в составе английского клуба провел 48 матчей в различных турнирах, отметившись семью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter