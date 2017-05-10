МЮ: Документы по трансферу Погба из «Ювентуса» находятся у ФИФА с августа 2016 года

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Во вторник стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) ведет расследование по переходу Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». По данным агентства Франс Пресс, информация о трансфере игрока была запрошена ФИФА несколько недель назад.

«ФИФА имеет документы о трансфере с августа, когда был оформлен переход», — говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед».

Летом 2016 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Ювентусу» €105 млн за переход Погба, этот трансфер стал самым дорогим в истории футбола. Ранее портал Football Leaks сообщил, что сумма трансфера на самом деле составила €127 млн, причем 49 из них получил агент французского игрока Мино Райола.

Погба стал игроком «Ювентуса» в 2012 году, перейдя из «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне он в составе английского клуба провел 48 матчей в различных турнирах, отметившись семью забитыми мячами и пятью результативными передачами.