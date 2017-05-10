СМИ: Ярмоленко может сменить киевское «Динамо» на «Валенсию»
Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, утверждает Capitaldeporte.com.
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В подписании контракта с форвардом заинтересована «Валенсия».
Напомним, что Ярмоленко выступает в составе «Динамо» с 2007 года. За это время он провел за киевлян 219 матчей и забил 93 гола.
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