Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29690454/
10 мая 2017, 10:50 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: Ярмоленко может сменить киевское «Динамо» на «Валенсию»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, утверждает Capitaldeporte.com.

Нападающий киевского Динамо Андрей Ярмоленко может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В подписании контракта с форвардом заинтересована «Валенсия».

Бело-гоубые намерены получить за трансфер 27-летнего украинца не менее 15 миллионов евро. При этом переход может не состояться из-за высокой заработной платы футболиста.

Напомним, что Ярмоленко выступает в составе «Динамо» с 2007 года. За это время он провел за киевлян 219 матчей и забил 93 гола.

Динамо К
Новости Матчи Состав Статистика
Валенсия
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
09 мая

"Зенит" нашел нового тренера

Смотрите, кто возвращается в "Спартак"

"Овечкину надо запретить играть в Кубке Стэнли из-за травмы Кросби"