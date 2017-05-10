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10 мая 2017, 9:38 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Моуринью не хочет продлевать контракт с Ибрагимовичем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выступал против продления контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем после его травмы.

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> выступал против продления контракта с нападающим <span class=error>Златаном</span> Ибрагимовичем после его травмы. Увеличить
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Как сообщает The Sun, португалец не предлагал продлить контракт шведа, хотя был доволен тем, как Ибрагимович провел сезон в «МЮ» и намеревался подписать новое соглашение.

По данным источника, Моуринью не уверен в том, что после тяжелой травмы 35-летний Ибрагимович сможет играть в Англии на своем высоком уровне. А значительную сумму денег, сэкономленную на зарплате Ибрагимовича, «МЮ» сможет инвестировать летом в другого звездного игрока.

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