Моуринью не хочет продлевать контракт с Ибрагимовичем

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Как сообщает The Sun, португалец не предлагал продлить контракт шведа, хотя был доволен тем, как Ибрагимович провел сезон в «МЮ» и намеревался подписать новое соглашение.

По данным источника, Моуринью не уверен в том, что после тяжелой травмы 35-летний Ибрагимович сможет играть в Англии на своем высоком уровне. А значительную сумму денег, сэкономленную на зарплате Ибрагимовича, «МЮ» сможет инвестировать летом в другого звездного игрока.