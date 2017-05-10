«Валенсия» готова расстаться с Гараем за € 20 млн

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Связано это с непростым финансовым положением левантийцев.

Благодаря трансферу Гарая испанский клуб намерен вернуть около € 20 млн, потраченных на аргентинца. Напомним, 30-летний защитник перешёл в «Валенсию» летом 2016 года из петербургского «Зенита».

Основными претендентами на Гарая являются миланский «Интер» и лондонский «Челси».

В нынешнем сезоне Гарай провёл 26 матчей в чемпионате Испании и забил 4 гола.