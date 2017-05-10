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10 мая 2017, 9:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» предложил «Манчестер Юнайтед» приобрести Хамеса

Мадридский «Реал» предложил «Манчестер Юнайтед» приобрести права на полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает Marca.

Мадридский Реал предложил Манчестер Юнайтед приобрести права на полузащитника <span class=error>Хамеса</span> Родригеса сообщает Marca. Увеличить
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Согласно информации источника, колумбийского футболиста беспокоит то обстоятельство, что в «Королевском клубе» у него нет соответствующей игровой практики. Перед стартом и по ходу нынешнего сезона испанские СМИ неоднократно предполагали, что он может сменить клубную прописку. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан в свою очередь всегда отмечал, что не имеет претензий к игроку и его подходу к делу.

«Реал» в Примере провёл 35 матчей, а сам футболист принял участие в 20 из них, выйдя на поле в стартовом составе в 12 играх. Он стал автором 8 голов и 6 результативных передач.

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