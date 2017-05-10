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10 мая 2017, 9:10 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Конте готов продлить контракт с «Челси»

Руководство «Челси» намерено продлить контракт с главным тренером команды Антонио Конте.

Руководство <span class=error>Челси</span> намерено продлить контракт с главным тренером команды <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span>. Увеличить
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Как утверждает The Telegraph, специалист готов заключить с лондонцами новое соглашение при условии, что он сам сможет выбрать себе помощника. Занимавший эту позиции ранее Стив Холланд будет работать в сборной Англии. Сообщается, что по условиям нового контракта зарплата итальянского специалиста ощутимо возрастет.

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Массимо Каррера: Абрамович должен сделать все, чтобы удержать Конте в «Челси»

Массимо Каррера: Абрамович должен сделать все, чтобы удержать Конте в «Челси»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что наставник «Челси» Антонио Конте вряд ли покинет лондонцев предстоящим летом. Напомним, что Каррера входил в тренерский штаб Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.
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