Конте готов продлить контракт с «Челси»
Руководство «Челси» намерено продлить контракт с главным тренером команды Антонио Конте.
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Как утверждает The Telegraph, специалист готов заключить с лондонцами новое соглашение при условии, что он сам сможет выбрать себе помощника. Занимавший эту позиции ранее Стив Холланд будет работать в сборной Англии. Сообщается, что по условиям нового контракта зарплата итальянского специалиста ощутимо возрастет.
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