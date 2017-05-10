Конте готов продлить контракт с «Челси»

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Как утверждает The Telegraph, специалист готов заключить с лондонцами новое соглашение при условии, что он сам сможет выбрать себе помощника. Занимавший эту позиции ранее Стив Холланд будет работать в сборной Англии. Сообщается, что по условиям нового контракта зарплата итальянского специалиста ощутимо возрастет.