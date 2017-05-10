Дважды уже встречались в этом сезоне между собой «Кайрат» и «Иртыш» — и ни разу пока так и не выявили победителя. Не приходится поэтому сомневаться, что предстоящий поединок станет для играющих в нем команд принципиальным вовсе не только из-за своей значимости в данном конкретном соревновании. Тут обе стороны будут просто жаждать выигрыша.



Конечно же, для того, чтобы взять верх в столь важном противостоянии, его участникам придется продемонстрировать на поле все свои самые лучшие качества — как игровые, так и психологические. Ни шагу назад — это, пожалуй, именно про матчи «Кайрата» с «Иртышом». Здесь никто сопернику уступать не намерен. Тут упорная борьба за победу будет продолжаться вплоть до самого финального свистка — совершенно вне зависимости от того, как бы поздно он ни прозвучал.



Безусловно, статус хозяев поля и заполненные родными болельщиками трибуны дают определенное преимущество кайратовцам. Однако это перспективное превосходство еще нужно суметь реализовать. Павлодарцы прекрасно осознают, что стоит в этом поединке на кону — выход в полуфинал розыгрыша Кубка Казахстана. А такая цель в перспективе стоит, безусловно, того, чтобы умирать ради ее достижения на поле. Алматинцы, в свою очередь, в каждом турнире, в котором участвуют, ставят перед собой максимальные задачи. Национальный Кубок — вовсе не исключение.



Очень интересно будет понаблюдать за очередной тренерской дуэлью Кахабера Цхададзе и Димитара Димитрова. Весьма любопытно, какие сюрпризы приготовили данные поединщики друг другу на этот раз. Оба умеют держать удар и вдохновлять своих подопечных на новые подвиги прямо по ходу матчей. Вот и посмотрим, кто из наставников лучше потрудился ради выхода в полуфинал розыгрыша Кубка страны.



Кто лучше — Жерар Гоу или Исмаэль Беко Фофана? Бауыржан Исламхан или Аслан Дарабаев? Исаэль или Родриго Антонио? Владимир Плотников или Давид Лория? Кто сильнее — «Кайрат» или «Иртыш»?! Ответы на эти и многие другие вопросы можно будет найти только непосредственно в грядущем поединке. Который пропускать никак нельзя.



Итак..



10 мая. Алматы, стадион «Центральный». 20:00. «Кайрат» — «Иртыш». Кто сильнее?