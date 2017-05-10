Источник: Сабатини станет новым спортивным директором «Интера»
Новым спортивным директором «Интера» с нового сезона будет Вальтер Сабатини, который ранее занимал аналогичную должность в «Роме», сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
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Это повышает вероятность того, что новым наставником нерадзурри станет нынешний главный тренер римлян Лучано Спаллетти.
Во вторник стало известно, что «Интер» отправил в отставку главного тренера Стефано Пиоли. В первую очередь, руководство миланского клуба хотело бы видеть на должности наставника ккоманды Антонио Конте («Челси») или Диего Симеоне («Атлетико»). Однако существует крайне низкая вероятность того, что
Если Сабатини не сможет договориться с одним из этих специалистов, следующим в списке потенциальных наставников числится именно Спаллетти, утверждает источник.
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