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10 мая 2017, 8:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Сабатини станет новым спортивным директором «Интера»

Новым спортивным директором «Интера» с нового сезона будет Вальтер Сабатини, который ранее занимал аналогичную должность в «Роме», сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Новым спортивным директором <span class=error>Интера</span> с нового сезона будет Вальтер <span class=error>Сабатини</span> который ранее занимал аналогичную должность в Роме сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Увеличить
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Это повышает вероятность того, что новым наставником нерадзурри станет нынешний главный тренер римлян Лучано Спаллетти.

Во вторник стало известно, что «Интер» отправил в отставку главного тренера Стефано Пиоли. В первую очередь, руководство миланского клуба хотело бы видеть на должности наставника ккоманды Антонио Конте («Челси») или Диего Симеоне («Атлетико»). Однако существует крайне низкая вероятность того, что кто-то из них захочет менять работу летом.

Если Сабатини не сможет договориться с одним из этих специалистов, следующим в списке потенциальных наставников числится именно Спаллетти, утверждает источник.

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«Интер» отправил в отставку Пиоли

«Интер» отправил в отставку Пиоли

Миланский «Интер» отправил в отставку своего главного тренера Стефано Пиоли, сообщает пресс-служба клуба. Такое решение было принято руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами команды.
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