Источник: Сабатини станет новым спортивным директором «Интера»

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Это повышает вероятность того, что новым наставником нерадзурри станет нынешний главный тренер римлян Лучано Спаллетти.

Во вторник стало известно, что «Интер» отправил в отставку главного тренера Стефано Пиоли. В первую очередь, руководство миланского клуба хотело бы видеть на должности наставника ккоманды Антонио Конте («Челси») или Диего Симеоне («Атлетико»). Однако существует крайне низкая вероятность того, что кто-то из них захочет менять работу летом.

Если Сабатини не сможет договориться с одним из этих специалистов, следующим в списке потенциальных наставников числится именно Спаллетти, утверждает источник.