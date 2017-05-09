«Интер» отправил в отставку Пиоли

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Такое решение было принято руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами команды. После 35 туров чемпионата Италии «Интер» располагается на седьмом месте в турнирной таблице. В последнем матче Серии А миланская команда на выезде уступила «Дженоа» (0:1), продлив до семи матчей свою серию без побед в этом турнире.

Вместе с Пиоли команду покидают и его помощники. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен наставник молодёжной команды Стефано Векки.

51-летний Пиоли возглавил «Интер» по ходу текущего сезона в ноябре 2016 года, сменив на посту главного тренера Франка де Бура.