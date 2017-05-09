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9 мая 2017, 22:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мане признан лучшим игроком сезона в «Ливерпуле» по версии футболистов

Нападающий Садио Мане был признан лучшим игроком сезона в «Ливерпуле» по версии своих коллег.

Нападающий <span class=error>Садио</span> <span class=error>Мане</span> был признан лучшим игроком сезона в Ливерпуле по версии своих коллег. Увеличить
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Сенегальский форвард был удостоен этой награды в свой дебютный сезон в качестве игрока красных.

25-летний футболист в текущем сезоне в 29 матчах за «Ливерпуль» забил 13 мячей и сделал восемь голевых передач.

Награду лучшему молодому игроку сезона завоевал 18-летний полузащитник Трент Александр-Арнольд.

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