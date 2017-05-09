Мане признан лучшим игроком сезона в «Ливерпуле» по версии футболистов
Нападающий Садио Мане был признан лучшим игроком сезона в «Ливерпуле» по версии своих коллег.
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Сенегальский форвард был удостоен этой награды в свой дебютный сезон в качестве игрока красных.
25-летний футболист в текущем сезоне в 29 матчах за «Ливерпуль» забил 13 мячей и сделал восемь голевых передач.
Награду лучшему молодому игроку сезона завоевал 18-летний полузащитник Трент
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