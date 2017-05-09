Мане признан лучшим игроком сезона в «Ливерпуле» по версии футболистов

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Сенегальский форвард был удостоен этой награды в свой дебютный сезон в качестве игрока красных.

25-летний футболист в текущем сезоне в 29 матчах за «Ливерпуль» забил 13 мячей и сделал восемь голевых передач.

Награду лучшему молодому игроку сезона завоевал 18-летний полузащитник Трент Александр-Арнольд.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"This means so much to me."<br><br>Sadio was delighted to be picked by Reds for the Players' Player of the Season prize! ?<a href="https://twitter.com/hashtag/LFCPlayersAwards?src=hash">#LFCPlayersAwards</a> <a href="https://t.co/KIn3svWt8P">pic.twitter.com/KIn3svWt8P</a></p>— Liverpool FC (@LFC) <a href="https://twitter.com/LFC/status/862025615498780673">9 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>