«Бетис» отправил в отставку главного тренера спустя полгода после назначения

41-летний специалист возглавил «Бетис» 12 ноября прошлого года. Под его руководством команда одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Средний показатель в 1,04 очка за игру — худший среди всех тренеров «Бетиса», которые проводили у руля команды 25 и более матчей.

«Бетис» после 36 игр располагается на 15 месте в ла лиге и за два тура до конца сезона не имеет никаких турнирных задач.