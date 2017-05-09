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9 мая 2017, 22:26 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Бетис» отправил в отставку главного тренера спустя полгода после назначения

«Бетис» объявил об отставке главного тренера команды Виктора Санчеса дель Амо. Соответствующее решение было принято советом директоров после поражения «огурцов» в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (0:4).

41-летний специалист возглавил «Бетис» 12 ноября прошлого года. Под его руководством команда одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Средний показатель в 1,04 очка за игру — худший среди всех тренеров «Бетиса», которые проводили у руля команды 25 и более матчей.

«Бетис» после 36 игр располагается на 15 месте в ла лиге и за два тура до конца сезона не имеет никаких турнирных задач.

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