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9 мая 2017, 21:55 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист «Баварии» Хави Мартинес досрочно завершил сезон из-за перелома ключицы

МОСКВА, 9 мая — Р-Спорт. Испанский полузащитник «Баварии» Хави Мартинес досрочно завершил сезон из-за перелома ключицы, сообщается на сайте мюнхенского футбольного клуба.

Мартинес получил перелом левой ключицы в воскресенье во время прогулки в горах и во вторник был прооперирован. Футболист в текущем сезоне принял участие в 37 матчах «Баварии» во всех турнирах и забил два гола.

Мюнхенцы 29 апреля разгромили «Вольфсбург» в 31-м туре чемпионата Германии и в пятый раз подряд завоевали главный трофей бундеслиги. В оставшихся матчах сезона «Бавария» сыграет 13 мая на выезде с «Лейпцигом» и 20 мая примет «Фрайбург».

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