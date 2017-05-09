Футболист «Баварии» Хави Мартинес досрочно завершил сезон из-за перелома ключицы

Мартинес получил перелом левой ключицы в воскресенье во время прогулки в горах и во вторник был прооперирован. Футболист в текущем сезоне принял участие в 37 матчах «Баварии» во всех турнирах и забил два гола.

Мюнхенцы 29 апреля разгромили «Вольфсбург» в 31-м туре чемпионата Германии и в пятый раз подряд завоевали главный трофей бундеслиги. В оставшихся матчах сезона «Бавария» сыграет 13 мая на выезде с «Лейпцигом» и 20 мая примет «Фрайбург».