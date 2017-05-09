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9 мая 2017, 21:58 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

ФИФА проводит расследование трансфера Поля Погба в «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование перехода полузащитника сборной Франции из итальянского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает агентство AFP.

Летом 2016 года английский клуб заплатил итальянскому <span class=error>Ювентусу</span> €105 млн за переход французского полузащитника. Увеличить
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Отмечается, что информация о трансфере игрока была запрошена федерацией несколько недель назад.

Летом 2016 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Ювентусу» €105 млн за переход Погба, этот трансфер стал самым дорогим в истории футбола. Ранее портал Football Leaks сообщил, что сумма трансфера на самом деле составила €127 млн, причем 49 из них получил агент французского игрока Мино Райола.

Погба стал игроком «Ювентуса» в 2012 году, перейдя из «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне он в составе английского клуба провел 48 матчей в различных турнирах, отметившись семью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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