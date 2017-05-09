Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29686817/
9 мая 2017, 21:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Раньери отказался от работы в «Антальяспоре»

Турецкий клуб «Антальяспор» обращался к итальянскому специалисту Клаудио Раньери с предложением о работе главным тренером, сообщает Sky Sport Italia.

Турецкий клуб Антальяспор обращался к итальянскому специалисту <span class=error>Клаудио</span> <span class=error>Раньери</span> с предложением о работе главным тренером сообщает Sky Sport Italia. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации эксперта издания Джанлуки Ди Марцио, представители турецкого клуба несколько дней назад уже звонили Раньери с предложением, однако услышали от специалиста отрицательный ответ.

После 30 туров чемпионата Турции «Антальяспор» располагается на шестом месте в турнирной таблице. Раньери остаётся без работы после увольнения из «Лестер Сити» в феврале.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Бетис» отправил в отставку главного тренера спустя полгода после назначения

«Бетис» объявил об отставке главного тренера команды Виктора Санчеса дель Амо. Соответствующее решение было принято советом директоров после поражения «огурцов» в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (0:4).
Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов