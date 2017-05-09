Раньери отказался от работы в «Антальяспоре»

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По информации эксперта издания Джанлуки Ди Марцио, представители турецкого клуба несколько дней назад уже звонили Раньери с предложением, однако услышали от специалиста отрицательный ответ.

После 30 туров чемпионата Турции «Антальяспор» располагается на шестом месте в турнирной таблице. Раньери остаётся без работы после увольнения из «Лестер Сити» в феврале.