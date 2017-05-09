Четвертьфинальный рывок

До четвертьфинального этапа этого кубкового турнира добрался только один клуб, представляющий Первую лигу чемпионата Казахстана, — «Жетысу». И на этой стадии талдыкорганцам предстоит на своем поле принять «Ордабасы». Что и говорить, экзаменатор достался семиреченцам очень серьезный… Другое дело, что надо помнить: на предыдущем этапе «Жетысу» и вовсе встречался с чемпионом страны трех последних лет — и ничего. Дальше прошли талдыкорганцы. Можно не сомневаться, что и шымкентцы получат на чужой территории настоящий бой — на такой поединок настроить своих подопечных должным образом Дмитрий Огай вполне в состоянии. Да, объективно, «Ордабасы» порядком сильнее, но в кубковых соревнованиях, как известно, победа далеко не всегда достается тому, кто выше классом. Здесь куда важнее правильный настрой и воля к победе. Чего игрокам «Жетысу», если судить по упоминавшемуся уже их противостоянию с «Астаной», точно не занимать.



Очень интересным обещает оказаться алматинский матч «Кайрата» с «Иртышом». В продолжающемся чемпионате страны эти команды уже встречались между собой дважды, — и оба те матча, прошедших в упорнейшей борьбе, завершились вничью. Кубок ничейных исходов не приемлет — здесь победитель будет выявлен в любом случае, пусть даже в дополнительное время или в серии послематчевых 11-метровых штрафных ударов. Оба соперника четко обозначают свои претензии на лидерские позиции в отечественном футболе, а потому ждать, что для кого-то из них этот поединок окажется вдруг проходным, не приходится. Не стоит сомневаться, что зрители, которых соберет на трибунах данный матч, внакладе не останутся. Тут, думается, соскучиться никак не получится.



В формате западного дерби пройдет другое четвертьфинальное рандеву — матч между «Атырау» и «Актобе» в нефтяной столице страны. Хозяева поля находятся сейчас на таком эмоциональном подъеме, что, кажется, любые горы свернуть готовы. Чего уже там говорить об «Актобе»… С другой стороны, гостям отступать попросту некуда. Неудачи в чемпионате актюбинцы, предсказуемо, очень попытаются компенсировать хотя бы достойным выступлением в розыгрыше Кубка Казахстана. Который, на минуточку, в состоянии оказаться для любого из четвертьфиналистов самой короткой дорожкой в следующий еврокубковый сезон… Думается, что для атыраусцев эта встреча окажется даже более сложной, чем предыдущая игра чемпионата страны с «Кайратом». Раненый зверь опасен вдвойне — пусть эта фраза и набила уже оскомину в отношении нынешнего «Актобе», но гости, на самом деле, изранены хуже некуда. А потому опасны и втройне, и более. Интересный будет поединок. Исход которого предсказать, наверное, просто невозможно.



Другое дело — матч между «Окжетпесом» и «Шахтером». Кокшетауцам есть, что предъявить горнякам, да и самим себе тоже, за поражение в чемпионате. Почти не приходится сомневаться, что в этой встрече карагандинцы увидят перед собой совершенно другой «Окжетпес» — и по форме, и по содержанию. Конечно, и гостям уступать никак нельзя — не слишком-то действенно пока реагируют они делами на жесткую критику первого руководителя области. Однако здесь уже хозяева должны разобрать дерзкого оппонента, что называется, по косточкам и сыграть на слабых сторонах горняков. Которых, откровенно говоря, немало.



Но это все — теория. Ждем подтверждения на практике.