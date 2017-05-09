Четвертьфинальный рывок
В очередной уже раз наступившая среда становится в Казахстане большим футбольным днем. На этот раз посреди недели будут проведены поединки в рамках четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Казахстана-2017. Всего таких набралось четыре — ответных противостояний этот раунд соревнования не предусматривает. Попробуем разобраться, чего же нам ждать от предстоящих кубковых баталий.
До четвертьфинального этапа этого кубкового турнира добрался только один клуб, представляющий Первую лигу чемпионата Казахстана, — «Жетысу». И на этой стадии талдыкорганцам предстоит на своем поле принять «Ордабасы». Что и говорить, экзаменатор достался семиреченцам очень серьезный… Другое дело, что надо помнить: на предыдущем этапе «Жетысу» и вовсе встречался с чемпионом страны трех последних лет — и ничего. Дальше прошли талдыкорганцы. Можно не сомневаться, что и шымкентцы получат на чужой территории настоящий бой — на такой поединок настроить своих подопечных должным образом Дмитрий Огай вполне в состоянии. Да, объективно, «Ордабасы» порядком сильнее, но в кубковых соревнованиях, как известно, победа далеко не всегда достается тому, кто выше классом. Здесь куда важнее правильный настрой и воля к победе. Чего игрокам «Жетысу», если судить по упоминавшемуся уже их противостоянию с «Астаной», точно не занимать.
Очень интересным обещает оказаться алматинский матч «Кайрата» с «Иртышом». В продолжающемся чемпионате страны эти команды уже встречались между собой дважды, — и оба те матча, прошедших в упорнейшей борьбе, завершились вничью. Кубок ничейных исходов не приемлет — здесь победитель будет выявлен в любом случае, пусть даже в дополнительное время или в серии послематчевых 11-метровых штрафных ударов. Оба соперника четко обозначают свои претензии на лидерские позиции в отечественном футболе, а потому ждать, что для
В формате западного дерби пройдет другое четвертьфинальное рандеву — матч между «Атырау» и «Актобе» в нефтяной столице страны. Хозяева поля находятся сейчас на таком эмоциональном подъеме, что, кажется, любые горы свернуть готовы. Чего уже там говорить об «Актобе»… С другой стороны, гостям отступать попросту некуда. Неудачи в чемпионате актюбинцы, предсказуемо, очень попытаются компенсировать хотя бы достойным выступлением в розыгрыше Кубка Казахстана. Который, на минуточку, в состоянии оказаться для любого из четвертьфиналистов самой короткой дорожкой в следующий еврокубковый сезон… Думается, что для атыраусцев эта встреча окажется даже более сложной, чем предыдущая игра чемпионата страны с «Кайратом». Раненый зверь опасен вдвойне — пусть эта фраза и набила уже оскомину в отношении нынешнего «Актобе», но гости, на самом деле, изранены хуже некуда. А потому опасны и втройне, и более. Интересный будет поединок. Исход которого предсказать, наверное, просто невозможно.
Другое дело — матч между «Окжетпесом» и «Шахтером». Кокшетауцам есть, что предъявить горнякам, да и самим себе тоже, за поражение в чемпионате. Почти не приходится сомневаться, что в этой встрече карагандинцы увидят перед собой совершенно другой «Окжетпес» — и по форме, и по содержанию. Конечно, и гостям уступать никак нельзя — не
Но это все — теория. Ждем подтверждения на практике.
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