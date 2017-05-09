Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером футбольного клуба «Дженоа»

Главным тренером «Дженоа» является хорват Иван Юрич, который пришел в клуб летом 2016 года, в феврале был уволен, а в апреле снова был назначен на эту должность. По данным источника, Юрич покинет команду, и Гаттузо является первым кандидатом на пост главного тренера.

Гаттузо в прошлом сезоне вывел «Пизу» в серию В, но по итогам текущего чемпионата команда потеряла шансы на сохранение прописки во втором по силе дивизионе.

«Дженоа» в текущем сезоне с 33 очками занимает 16-ю строку в турнирной таблице серии А.