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9 мая 2017, 21:10 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

France Football назвал главных претендентов на «Золотой мяч-2017»

Сегодняшний выпуск журнала France Football был опубликован с Криштиану Роналду на обложке и заголовком: «Кто может его победить в борьбе за «Золотой мяч-2017».

Сегодняшний выпуск журнала France Football был опубликован с <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> на обложке и заголовком: Кто может его победить в борьбе за Золотой мяч-2017. Увеличить
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Отмечается, что конкуренцию нападающему «Реалу» могут составить три футболиста: Антуан Гризманн («Атлетико»), Кильян Мбаппе («Монако») и Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).

При этом отмечается, что главным соперником португальца в борьбе за «Золотой мяч» является 39-летний вратарь из Италии.

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