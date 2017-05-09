France Football назвал главных претендентов на «Золотой мяч-2017»

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Отмечается, что конкуренцию нападающему «Реалу» могут составить три футболиста: Антуан Гризманн («Атлетико»), Кильян Мбаппе («Монако») и Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).

При этом отмечается, что главным соперником португальца в борьбе за «Золотой мяч» является 39-летний вратарь из Италии.