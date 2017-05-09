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9 мая 2017, 20:38 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Месси показал коллекцию футболок своих соперников

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси показал коллекцию футболок соперников. Фото было опубликовано на странице аргентинца в Instagram.

Всего в коллекции 65 футболок, среди которых нет формы форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду. В числе прочих в коллекции Месси есть футболка бывшего хавбека российского «Рубина», аргентинца Алехандро Домингеса.

8 мая сообщалось, что иранского двойника Месси задержали за нарушение общественного порядка.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года и провел в составе команды 377 матчей, в которых забил 343 гола. Футболист пять раз получал приз лучшему игроку мира «Золотой мяч».

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