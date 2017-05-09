Слушания по делу о расторжении контракта Зинченко с «Шахтером» пройдут в CAS 5 июля
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне проведет слушания по делу о досрочном расторжении контракта украинского футболиста Александра Зинченко с донецким «Шахтером» 5 июля. Об этом сообщает
пресс-служба CAS.
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Зинченко покинул «Шахтер» в 2014 году, разорвав контракт в одностороннем порядке, после чего подписал соглашение с российским клубом «Уфа». В настоящее время права на него принадлежат английскому «Манчестер Сити», полузащитник выступает на правах аренды за голландский ПСВ. «Шахтер» обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой дать оценку этому переходу, в результате чего ФИФА обязала игрока заплатить клубу €8 тысяч.
Зинченко провел в нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов 11 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.
Кроме того, CAS 10 мая рассмотрит иск московского футбольного клуба «Торпедо» к польскому защитнику Адаму Кокошке. Футболист выступал за
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