Слушания по делу о расторжении контракта Зинченко с «Шахтером» пройдут в CAS 5 июля

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Зинченко покинул «Шахтер» в 2014 году, разорвав контракт в одностороннем порядке, после чего подписал соглашение с российским клубом «Уфа». В настоящее время права на него принадлежат английскому «Манчестер Сити», полузащитник выступает на правах аренды за голландский ПСВ. «Шахтер» обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой дать оценку этому переходу, в результате чего ФИФА обязала игрока заплатить клубу €8 тысяч.

Зинченко провел в нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов 11 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.