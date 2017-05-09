Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29685806/
9 мая 2017, 18:47 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с вратарем Вайденфеллером

Дортмундская «Боруссия» подписала новое соглашение с голкипером Романом Вайденфеллером, сообщает официальный твиттер клуба.

Контракт с 36-летним вратарем рассчитан до 30 июня 2018 года.

Вайденфеллер защищает цвета «Боруссии» с 2002 года. В этом сезоне он провел в чемпионате Германии семь матчей и пропустил 11 мячей.

Основным вратарем команды является швейцарец Роман Бюрки.

Боруссия Д
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
5 мая

«Такие, как Шарапова, больше никогда не должны играть!» Реакция Запада на камбэк Марии

«Каррера ничему не научил». Ловчев жестко прошелся по главному тренеру «Спартака»

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия