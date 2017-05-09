Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с вратарем Вайденфеллером
Дортмундская «Боруссия» подписала новое соглашение с голкипером Романом Вайденфеллером, сообщает официальный твиттер клуба.
Контракт с 36-летним вратарем рассчитан до 30 июня 2018 года.
Вайденфеллер защищает цвета «Боруссии» с 2002 года. В этом сезоне он провел в чемпионате Германии семь матчей и пропустил 11 мячей.
Основным вратарем команды является швейцарец Роман Бюрки.
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