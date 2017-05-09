Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с вратарем Вайденфеллером

Контракт с 36-летним вратарем рассчитан до 30 июня 2018 года.

Вайденфеллер защищает цвета «Боруссии» с 2002 года. В этом сезоне он провел в чемпионате Германии семь матчей и пропустил 11 мячей.

Основным вратарем команды является швейцарец Роман Бюрки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? One more year. <a href="https://twitter.com/hashtag/Weidenfeller2018?src=hash">#Weidenfeller2018</a> <a href="https://t.co/V36TGCJq6h">pic.twitter.com/V36TGCJq6h</a></p>— Borussia Dortmund (@BVB) <a href="https://twitter.com/BVB/status/861928975869915138">9 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>