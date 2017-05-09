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9 мая 2017, 18:33 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Дарио Срна: У меня были предложения из Китая, Катара, США, но я принимаю решение сердцем

Защитник «Шахтера» Дарио Срна подчеркнул, что финансовая составляющая не играла главной роли в его решении продлить контракт с донецким клубом. Хорват выступает в «Шахтере» с 2003 года, 1 мая ему исполнилось 36 лет. По неофициальной информации, минувшим летом им интересовалась «Барселона».

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— Мое прошлое, настоящее и будущее связано с «Шахтером», — цитирует Zbirna.com Срну. — Я горжусь тем, что такой клуб предлагает мне контракт в таком возрасте! Честно признаюсь, этот клуб в моем сердце. Я в нем уже 15 лет и все это время чувствую себя как дома. Сейчас мы не имеем возможности играть в Донецке. Мы живем в Киеве, выступаем в Харькове… Наш успех демонстрирует силу духа «Шахтера»!

И еще. Я никогда бы не позволил себе подписать новый контракт, опираясь на прошлые заслуги. Если клуб предложил мне соглашение, значит, я еще пребываю на высочайшем уровне.

— Но вы удовлетворены финансовой составляющей нового соглашения?

— Я знал, что этот вопрос будет задан. Деньги не являются главной частью этой истории. Если бы, предположим, они стояли на первом месте, возможно, наши отношения с «Шахтером» закончились бы гораздо раньше. Может быть, будет не очень тактично об этом говорить, но у меня были отличные предложения из Китая, Катара и США. Цифры контрактов впечатляли! Но я принимаю решение сердцем.

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