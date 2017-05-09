Массимо Каррера: Абрамович должен сделать все, чтобы удержать Конте в «Челси»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что наставник «Челси» Антонио Конте вряд ли покинет лондонцев предстоящим летом. Напомним, что Каррера входил в тренерский штаб Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Не знаю, какие мысли сейчас в голове у Конте, — цитирует Tutti Convocati Карреру. — Но возможность выиграть Лигу чемпионов наверняка заманчива для него. Абрамович должен сделать все возможное, чтобы удержать его в команде, потому что уход Конте станет большой ошибкой для «Челси».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter