Массимо Каррера: Абрамович должен сделать все, чтобы удержать Конте в «Челси»

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— Не знаю, какие мысли сейчас в голове у Конте, — цитирует Tutti Convocati Карреру. — Но возможность выиграть Лигу чемпионов наверняка заманчива для него. Абрамович должен сделать все возможное, чтобы удержать его в команде, потому что уход Конте станет большой ошибкой для «Челси».