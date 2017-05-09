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9 мая 2017, 18:41 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: Абрамович должен сделать все, чтобы удержать Конте в «Челси»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что наставник «Челси» Антонио Конте вряд ли покинет лондонцев предстоящим летом. Напомним, что Каррера входил в тренерский штаб Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.

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— Не знаю, какие мысли сейчас в голове у Конте, — цитирует Tutti Convocati Карреру. — Но возможность выиграть Лигу чемпионов наверняка заманчива для него. Абрамович должен сделать все возможное, чтобы удержать его в команде, потому что уход Конте станет большой ошибкой для «Челси».

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