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9 мая 2017, 18:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» договорился с «Рейнджерс» о переходе 15-летнего полузащитника

Шотландский «Рейнджерс» на своём официальном сайте объявил о достигнутом соглашении о продаже 15-летнего полузащитника Билли Гилмура в «Челси».

Переход юного футболиста в лондонский клуб состоится летом, когда ему исполнится 16 лет.

Как сообщает интернет-издание Goal, первоначальная выплата составит свыше £ 600 тыс (€ 712 тыс.).

Хавбек провёл прошлую неделю в учебном центре синих, завершая юридические процедуры, дав согласие на переход ещё в марте.

Источник отмечает, что в борьбе за приобретение Гилмура «Челси» опередил многие клубы, в том числе «Манчестер Сити».

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