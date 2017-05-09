«Челси» договорился с «Рейнджерс» о переходе 15-летнего полузащитника

Переход юного футболиста в лондонский клуб состоится летом, когда ему исполнится 16 лет.

Как сообщает интернет-издание Goal, первоначальная выплата составит свыше £ 600 тыс (€ 712 тыс.).

Хавбек провёл прошлую неделю в учебном центре синих, завершая юридические процедуры, дав согласие на переход ещё в марте.

Источник отмечает, что в борьбе за приобретение Гилмура «Челси» опередил многие клубы, в том числе «Манчестер Сити».