«Челси» договорился с «Рейнджерс» о переходе 15-летнего полузащитника
Шотландский «Рейнджерс» на своём официальном сайте объявил о достигнутом соглашении о продаже 15-летнего полузащитника Билли Гилмура в «Челси».
Переход юного футболиста в лондонский клуб состоится летом, когда ему исполнится 16 лет.
Как сообщает
Хавбек провёл прошлую неделю в учебном центре синих, завершая юридические процедуры, дав согласие на переход ещё в марте.
Источник отмечает, что в борьбе за приобретение Гилмура «Челси» опередил многие клубы, в том числе «Манчестер Сити».