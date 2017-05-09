Китайская ассоциация не нашла доказательств нападения Халка на тренера соперника
Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк, которого обвиняли в нападении на тренера команды соперника в перерыве матча китайской Суперлиги с «Гуйчжоу Чжичэн» (3:0), избежит наказания, информирует Daily Mail.
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Представитель китайской футбольной ассоциации сообщил, что во время перерыва действительно произошла ссора между сторонами, однако нет никаких доказательств, что Халк совершил дисциплинарный проступок.
Халк назвал данные обвинения попыткой опорочить его имидж. «Тренер соперника обвиняет меня в агрессии. Где он это увидел? Я ни в коем случае не вёл себя агрессивно. Моя совесть чиста. Бог это знает», — написал на днях бразилец в «Инстаграме».
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