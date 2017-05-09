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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29685696/
9 мая 2017, 18:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Китайская ассоциация не нашла доказательств нападения Халка на тренера соперника

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк, которого обвиняли в нападении на тренера команды соперника в перерыве матча китайской Суперлиги с «Гуйчжоу Чжичэн» (3:0), избежит наказания, информирует Daily Mail.

Нападающий Шанхай <span class=error>СИПГ</span> <span class=error>Халк</span> которого обвиняли в нападении на тренера команды соперника в перерыве матча китайской <span class=error>Суперлиги</span> с <span class=error>Гуйчжоу</span> Чжичэн (3:0) избежит наказания информирует Daily <span class=error>Mail</span>. Увеличить
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Представитель китайской футбольной ассоциации сообщил, что во время перерыва действительно произошла ссора между сторонами, однако нет никаких доказательств, что Халк совершил дисциплинарный проступок.

Халк назвал данные обвинения попыткой опорочить его имидж. «Тренер соперника обвиняет меня в агрессии. Где он это увидел? Я ни в коем случае не вёл себя агрессивно. Моя совесть чиста. Бог это знает», — написал на днях бразилец в «Инстаграме».
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