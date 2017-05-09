Конец сказки. Куда разбегутся футболисты «Монако» летом
После одного феноменального сезона игроки «Монако» станут главными трансферными целями всех европейских
топ-клубов.
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Бенжамен Менди (Франция)
Левый защитник, 22 года.
Цена (здесь и далее — по данным transfermarkt.com): € 9 млн.
Ещё недавно Менди так невнятно играл в «Марселе», что бывший левый защитник трёхцветных журналист Эрик ди Меко пообещал съесть крысу, если
Джибриль Сидибе (Франция)
Правый защитник, 24 года.
Цена: € 14 млн.
Летом прошлого года защитник «Лилля» мог оказаться не в Монако, а в Лондоне — его приглашал лондонский «Арсенал». Сидибе отказался — француз малийского происхождения хотел быть основным игроком, а обещанные Венгером 25 матчей за сезон его не устраивали. После сверхудачной половины сезона в «Монако» Сидибе заинтересовалась более серьёзная команда — каталонская «Барселона». Сейчас на позиции правого защитника там играет номинальный креативщик Серхио Роберто, а Алеиш Видаль готовится покинуть команду этим летом. Кроме Сидибе в
Тьемуа Бакайоко (Франция)
Опорный полузащитник, 22 года.
Цена: € 7,5 млн.
В отличие от Менди и Сидибе, французский опорник с ивуарийскими корнями в «Монако» уже три года и новый контракт с клубом подписывать не хочет. Пока Бакайоко связан с командой до 2019 года, но уже летом хочет сменить обстановку. Цена вопроса, названная руководством «Монако», — «всего» € 60 млн. Пока на Бакайоко два претендента: «Челси», где тренеры хотят строить команду вокруг его французской связки с Канте, и желающий восполнить вероятную потерю Матюиди «ПСЖ».
Фабиньо (Бразилия)
Опорный полузащитник/правый защитник, 23 года.
Цена: € 20 млн.
Тома Лемар (Франция)
Левый вингер, 21 год.
Цена: € 20 млн.
В полуфинальных играх с «Ювентусом» молодой полузащитник «Монако» старался больше всех. Дело в том, что итальянский гранд всерьёз заинтересовался Лемаром. 21-летний выходец из Гваделупы, так или иначе, просматривался скаутами всех
Бернарду Силва (Португалия)
Правый вингер, 22 года.
Цена: € 25 млн.
Силва — лучший футболист «Монако» в этом сезоне, претендующий на звание самого ценного игрока в Лиге 1 вместе с парижанами Кавани и Вератти и Ляказеттом из «Лиона». И если португалец решит засидеться во французском чемпионате дольше обычного, то непременно повторит судьбу последнего соперника, вечно подающего надежды и уже почти упустившего шанс стать большой звездой. Сейчас о Силве говорят и в «Баварии», и в «Реале», и в Англии — везде готовы заплатить
Килиан Мбаппе (Франция)
Нападающий, 18 лет.
Цена: € 10 млн.
Не заметить появления Мбаппе в европейском футболе было невозможно. Тинейджер из «Монако» одной ногой убрал «МанСити» и «Боруссию», а теперь выбирает между «Реалом», «МЮ» или любым другим клубом мира. Агент футболиста, Федерико Пасторелло, уже заявил, что € 80 млн стоит одна нога его клиента, а Васильев и вовсе признался, что у Мбаппе, как у сына, цены нет. Так или иначе, зная любовь президента «Реала» Флорентино Переса к опрометчивым, но статусным тратам крупных сумм на звёзд, следующей остановкой в стремительной карьере Мбаппе рано или поздно станет именно Мадрид.
Леонарду Жардим (Португалия)
Главный тренер, 42 года.
Но ни одна потеря из всех этих футболистов не сравнится с вероятным уходом из «Монако» главного тренера — Леонарду Жардима. Португалец смог собрать самый яркий коллектив в Европе, имея только одну (погасшую) звезду в составе — Радамеля Фалькао. Теперь Жардима, до этого работавшего только в куда более скромных португальских командах и греческом «Олимпиаксое», ждут «Барселона» и «Арсенал». Первые твёрдо решили найти нового тренера летом и пока занимаются поисками — в
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