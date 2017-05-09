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9 мая 2017, 16:47 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: «Реал» заплатит 40 млн евро за 16-летнего бразильского футболиста

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Реал» достиг договоренности о переходе 16-летнего полузащитника бразильского «Фламенго» Винисиуса Жуниора, сумма сделки составит около €40 млн. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Винисиус Жуниор в понедельник прошел медобследование но сможет перейти в мадридский клуб лишь летом 2018 года когда достигнет совершеннолетия. Увеличить
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Винисиус Жуниор в понедельник прошел медобследование, но сможет перейти в мадридский клуб лишь летом 2018 года, когда достигнет совершеннолетия.

Руководство «Реала» пообещало родителями и агенту бразильского полузащитника, что футболист будет выступать за основную команду, а не молодежную.

На счету Винисиуса Жуниора нет ни одного матча в составе основной команды «Фламенго».

За сборные Бразилии разных возрастов он провел 25 игр, забил 23 мяча и сделал четыре передачи. Он является двукратным чемпионом юношеских чемпионатов Южной Америки. Винисиус Жуниор признан лучшим игроком юношеского чемпионата Южной Америки — 2017 (игроки до 17 лет).

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