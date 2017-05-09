СМИ: «Реал» заплатит 40 млн евро за 16-летнего бразильского футболиста

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Винисиус Жуниор в понедельник прошел медобследование, но сможет перейти в мадридский клуб лишь летом 2018 года, когда достигнет совершеннолетия.

Руководство «Реала» пообещало родителями и агенту бразильского полузащитника, что футболист будет выступать за основную команду, а не молодежную.

На счету Винисиуса Жуниора нет ни одного матча в составе основной команды «Фламенго».

За сборные Бразилии разных возрастов он провел 25 игр, забил 23 мяча и сделал четыре передачи. Он является двукратным чемпионом юношеских чемпионатов Южной Америки. Винисиус Жуниор признан лучшим игроком юношеского чемпионата Южной Америки — 2017 (игроки до 17 лет).