Не хочется это признавать, но Еркебулан Сейдахмет зазвездился - тренер сборной Казахстана

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Старший тренер юношеской сборной Казахстана по футболу (U-17) Александр Кузнецов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему нападающий Еркебулан Сейдахмет отказался выступать за его команду на международном турнире памяти заслуженного тренера РК Антона Шоха в Таразе.

На соревнованиях Сейдахмет играл за «Монтажник», воспитанником которого и является. По словам Кузнецова, ситуация, сложившаяся вокруг игрока, стала «цирком».

— Сейдахмет играл не за сборную, а за «Монтажник». На мой запрос в «Таразе» ответили, что не могут отпустить его в сборную. Я не могу понять такой поступок. Если он игрок «Тараза», то зачем на турнир, где играет сборная, заявлять его от «Монтажника»? Это просто цирк. Все делается, чтобы показать, что команда держится лишь на Сейдахмете. Мы доказали обратное, выиграв этот турнир, — отметил Кузнецов.

— А сам Сейдахмет как отреагировал?

— За шесть дней он сыграл шесть игр: пять — на турнире памяти Шоха, а еще один — в премьер-лиге. Никто не думает о его здоровье — это главная проблема. Сейдахмет мне сказал, что хотел быть в сборной, однако хозяин «Монтажника» и организатор турнира Георгий Хутиди отправил его выступать за свою команду.

— Значит Еркебулан заложник ситуации и дело не в нем?

— Он — заложник ситуации. И я бы его понял, если не его поведение в финале во время игры «Монтажника» со сборной. Перед матчем он ни с кем не поздоровался, а во время игры он очень грубо действовал против своих недавних напарников по турниру Гранаткина. Он высказывался в адрес судей.

Не хочется это признавать, но парень зазвездился. Такому игроку не место в моей команде. После игры он получил приз лучшего игрока турнира, но, думаю они сам понимает, что это незаслуженная награда.

— Вы задействовали новых игроков в сборной. Довольны их выступлением?

— Мне жаль что завистливые люди начали ломать мне коллектив. Однако мои подопечные проявили себя хорошо. На позиции Сейдахмета прекрасно себя проявил Лев Скворцов. Я рад, что ребята из резерва показали, что у нас сборная, а не команда одного человека. Мы, тренерский штаб, отвечаем и за воспитание — будем работать над этим. Парни молодые и всегда нужно во время их направить.

— Не считаете ли вы, что у сборной слишком мало опыта участия в международных турнирах?

— Я согласен с этим. Однако адресуйте вопрос господину Гани Кайназарову — директору департамента сборных.

— А как ситуация с футбольными клубами? Остальных сборников спокойно отпускают в расположение команды?

— «Астана» отпускает игроков на даты ФИФА, а остальные клубы всегда идут навстречу и работают во благо сборной. Лишь отношение «Тараза» я понять не могу. Ведь это отрицательно скажется на будущем сборной и ее результатах.

В январе Сейдахмет был назван лучшим нападающим традиционного Мемориала Гранаткина в Санкт-Петербурге. Вместе со сборной Казахстана он занял второе место на соревновании.

17-летним Сейдахметом зимой интересовались испанские и российские клубы, а в составе питерский «Зенита» он даже поучаствовал в учебно-тренировочных сборах.

Сейчас Сейдахмет выступает за «Тараз». В КПЛ на его счету четыре матча, в которых он неизменно выходил на замену. Впервые в основе «Тараза» он вышел в кубковой встрече с «Кайратом» (0:2), однако был заменен на 37-й минуте.