Наши люди. Первый сухой матч Васютина в сезоне

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в. Александр ВАСЮТИН («Лахти», Финляндия). Лахти — СИК — 1:0.

Впервые в сезоне сыграл на ноль, хотя бронзовый призер прошлого чемпионата всего раз пробил в створ, но в упор. В первом тайме не дал сопернику реализовать выход один на один, вовремя выйдя из ворот.

п. Павел НАЗИМОВ («Лахти», Финляндия). Лахти — СИК — 1:0.

Вышел на замену на 87-й минуте.

п. Павел ОСИПОВ («Лахти», Финляндия). Лахти — СИК — 1:0.

Не играл из-за травмы.

п. Владислав ЛЕВИН («Млада Болеслав», Чехия). Млада Болеслав — Высочина — 3:1.

Полностью отыграл матч в опорной зоне, с непосредственными обязанностями справился. Мог и забить, но на 76-й минуте мяч после его плотного удара со средней дистанции оказался в руках вратаря.

в. Антон МИТРЮШКИН («Сьон», Швейцария). Сьон — Янг Бойз — 0:1.

Провел на поле все 90 минут. Единственный гол пропустил со штрафного.

з. Вячеслав КАРАВАЕВ («Спарта», Чехия). Спарта — Слован Л — 1:0.

Традиционно активничал на правом фланге, несколько раз опасно навешивал и простреливал в штрафную, в конце первого тайма мог забить и сам, но промазал. Несмотря на победу, «Спарта» в этом туре потеряла шансы на чемпионство.

з. Илья КУБЫШКИН («Слован Л», Чехия). Спарта — Слован Л — 1:0.

Не попал в заявку.

в. Иван КОНОВАЛОВ («Бачка», Сербия). Бачка — Чукарички — 2:4.

Все голы пропустил до перерыва, но ни в одном его прямой вины нет. Более того, воспитанник «Спартака» несколько раз отражал опасные удары и ликвидировал выходы один на один, так что «Бачка» легко могла проиграть и крупнее.

н. Николай КИПИАНИ («Этникос», Кипр). Этникос — Арис — 1:1.

«Этникос» сохранил место в высшей лиге Кипра благодаря двум россиянам, весь сезон игравшим в основе. Кипиани в матче с «Арисом» вновь вышел с первых минут на левом фланге нападения, но забить не сумел и в голевой комбинации участия не принял. Заменен за четверть часа до финального свистка.

з. Александр ДОВБНЯ («Этникос», Кипр). Этникос — Арис — 1:1.

Как обычно появился в центре обороны. До последнего пытался помешать сопернику отдать голевую передачу.

н. Сердер СЕРДЕРОВ («Славия», Болгария). Славия — Монтана — 1:0.

На 5-й минуте неплохо пробил в ближний угол с линии штрафной. Больше голевых моментов не имел.

з. Роман НОЙШТЕДТЕР («Фенербахче», Турция). Бешикташ — Фенербахче — 1:1.

Вышел в основе, тайм отыграл в опорной зоне, но в перерыве был заменен — «Фенербахче» нужно было отыгрываться.

з. Даниил МАЙКОВ («Славия», Болгария). Славия — Монтана — 1:0.

Остался в запасе.

в. Евгений КОБОЗЕВ («Йончепинг», Швеция). Йончепинг — АФК — 1:0.

Всю игру просидел в резерве.

в. Никита ХАЙКИН («Бней-Иегуда», Израиль). Хапоэль Хф — Бней-Иегуда — 1:1.

Остался в запасе.

п. Георгий БАТЯЕВ («Ашдод», Израиль). Ашдод — Хапоэль Раанана — 2:2.

Наблюдал за игрой со стороны.

н. Денис ЧЕРЫШЕВ («Вильярреал», Испания). Барселона — Вильярреал — 4:1.

Все еще восстанавливается от травмы.

н. Евгений КАБАЕВ («Богемианс», Чехия). Богемианс — Славия — 1:3.

Не попал в заявку.

н. Аршак КОРЯН («Витесс», Голландия). Утрехт — Витесс — 1:0.

Не попал в заявку.

з. Джамалдин ХОДЖАНИЯЗОВ («Орхус», Дания). Орхус — Виборг — 1:0.

Не попал в заявку.

з. Виталий ЛЫСЦОВ («Тондела», Португалия). Тондела — Витория Сетубал — 2:1.

Не попал в заявку.

н. Константин БАЗЕЛЮК («Эшторил», Португалия). Эшторил — Шавиш — 2:1.

Не попал в заявку.