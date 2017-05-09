Срна: 10 лет назад «Шахтёр» предлагал за Модрича и Эдуадо € 40 млн

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я очень рад за Эдуардо. Он говорит, что отлично чувствует себя в «Атлетико Паранаэнсе». Эдуардо многое дал «Шахтёру», а «Шахтёр» — Эдуардо. Нам было грустно расставаться, но судьба футболиста очень переменчива. С этим нужно смириться.

Не собирается ли «Шахтёр» приглашать в ближайшее время хорватских игроков? Такая возможность существует всегда. В нашем клубе ценят мастерство хорватских исполнителей. Раскрою тайну. 10 лет назад президент «Шахтёра» Ринат Ахметов отправлял в загребское «Динамо» предложение о покупке Луки Модрича и Эдуардо. Пакетом. За 40 млн евро. Всё это было до их переходов в «Тоттенхэм» и «Арсенал», — цитирует Срна «Команда № 1» со ссылкой на Sportske Jutarnji.