Джака готов сыграть против «Саутгемптона», Косельни — под вопросом
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о ситуации с травмированными футболистами в преддверии матча 26-го тура английской
Премьер-лиги с «Саутгемптоном».
«Есть опасения по поводу участия Косельни в матче с “Саутгемптоном”. Сегодня он пройдёт несколько тестов, после чего мы примем решение. Джака чувствует себя хорошо. Это отличная новость для нас», — цитирует Венгера Mirror.
Матч «Саутгемптон» — «Арсенал» состоится 10 мая. Начало — в 21:45 мск.
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