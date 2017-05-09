«Есть опасения по поводу участия Косельни в матче с “Саутгемптоном”. Сегодня он пройдёт несколько тестов, после чего мы примем решение. Джака чувствует себя хорошо. Это отличная новость для нас», — цитирует Венгера Mirror.

Матч «Саутгемптон» — «Арсенал» состоится 10 мая. Начало — в 21:45 мск.