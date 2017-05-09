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9 мая 2017, 11:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Аргентине футболист клуба высшей лиги провалил допинг-контроль

Полузащитник аргентинского клуба «Атлетико Тукуман» Эмануэль Молина провалил допинг-контроль, сообщает La Caceta.

30-летний футболист проходил тест после домашнего матча 15-го тура чемпионата Аргентины с «Сармьенто», закончившегося победой хозяев поля со счётом 2:1. Представители клуба уже подтвердили информацию об игроке, которому теперь грозит дисквалификация. Запретное вещество в организме футболиста было выявлено вследствие употребления им кортикоида.

По итогам 23 туров национального первенства «Атлетико Тукуман» набрал 28 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. Молина является игроком команды с 2015 года.
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