В Аргентине футболист клуба высшей лиги провалил допинг-контроль

30-летний футболист проходил тест после домашнего матча 15-го тура чемпионата Аргентины с «Сармьенто», закончившегося победой хозяев поля со счётом 2:1. Представители клуба уже подтвердили информацию об игроке, которому теперь грозит дисквалификация. Запретное вещество в организме футболиста было выявлено вследствие употребления им кортикоида.

По итогам 23 туров национального первенства «Атлетико Тукуман» набрал 28 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. Молина является игроком команды с 2015 года.