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9 мая 2017, 11:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Месси показал свою коллекцию футболок других игроков

Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси в социальной сети «Инстаграм» опубликовал фотографию, в которой показал свою коллекцию футболок других игроков.

Отметим, что среди футболок присутствует и майка бывшего футболиста Алехандро Домингеса, выступавшего за «Рубин», который играл с «Барселоной» в 2009 году в Лиге чемпионов.

Также присутствуют футболки таких игроков, как Сеска Фабрегаса, Яя Туре, Рауля, Икера Касильяса, Франческо Тотти, Куна Агуэро и многих других.

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