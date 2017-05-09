Месси показал свою коллекцию футболок других игроков
Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси в социальной сети «Инстаграм» опубликовал фотографию, в которой показал свою коллекцию футболок других игроков.
Отметим, что среди футболок присутствует и майка бывшего футболиста Алехандро Домингеса, выступавшего за «Рубин», который играл с «Барселоной» в 2009 году в Лиге чемпионов.
Также присутствуют футболки таких игроков, как Сеска Фабрегаса, Яя Туре, Рауля, Икера Касильяса, Франческо Тотти, Куна Агуэро и многих других.
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