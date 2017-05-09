«Барселона» начала искать замену Турану

Согласно информации источника, уход турецкого футболиста из каталонского клуба в летнее трансферное окно очень вероятен. В руководстве «Барселоны» считают, что он не оправдал ожиданий. Смена клубной прописки Турана вероятна и потому, что его главный ценитель в лице наставника сине-гранатовых Луиса Энрике покидает свой пост по окончании текущего сезона.

Контракт Турана с клубом рассчитан до 30 июня 2020 года. По итогам 36 туров Примеры он принял участие в 18 матчах, выйдя на поле в основном составе в 14 из них. Игрок стал автором 3 голов и стольких же результативных передач.