Винисиус Жуниор прошёл обследование для «Реала»
Нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор прошёл медицинское обследование для мадридского «Реала», сообщает Marca.
Согласно информации источника, бразильский футболист на этой неделе подпишет свой первый профессиональный контракт с «Фламенго».
«Реал» выиграл борьбу за 16-летнего футболиста в борьбе с «Барселоной». При этом Винисиусу Жуниору и его окружению обещано, что игрок сразу же пополнит ряды главной команды испанского гранда и не будет выступать за «Кастилию» (резервная команда «Реала»). В любом случае бразилец не будет играть за «Реал» до лета 2018 года.
Сообщается также, что «Реал» заплатит за игрока около € 40 млн.
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