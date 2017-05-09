Винисиус Жуниор прошёл обследование для «Реала»

Согласно информации источника, бразильский футболист на этой неделе подпишет свой первый профессиональный контракт с «Фламенго».

«Реал» выиграл борьбу за 16-летнего футболиста в борьбе с «Барселоной». При этом Винисиусу Жуниору и его окружению обещано, что игрок сразу же пополнит ряды главной команды испанского гранда и не будет выступать за «Кастилию» (резервная команда «Реала»). В любом случае бразилец не будет играть за «Реал» до лета 2018 года.

Сообщается также, что «Реал» заплатит за игрока около € 40 млн.