Доигрались. Почему Бэйл собирается стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Сегодня английские СМИ со ссылкой на испанских коллег распространили информацию об уходе из «Реала» полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла.

А в чем, собственно, дело?

Оказывается, валлиец договорился с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью о трансфере грядущим летом. Однако на данный момент окончательного решения 27-летний футболист не принял.

Почему?

Бэйл обещал Моуринью, что если надумает возвращаться в АПЛ, то выберет «Манчестер», но по другим сведениям, Гарет также рассматривает переезд в мюнхенскую «Баварию», которая ведет поиски замены Франка Рибери и Арьена Роббена, а также трансфер в лондонский «Челси».

Интересно, что президент «сливочных» Флорентино Перес готов продать звездного игрока, поскольку в руководстве недовольны его физическим состоянием (Гарет большую часть нынешнего сезона провел в лазарете).

Ни с «Баварией», ни с «Барселоной» валлиец не принимал участия. В общем, в решающих матчах Бэйл не помог «Реалу», а это, кстати, серьезно сказывается на его положении.

Интересно, что наставник «бланкос» Зинедин Зидан активно использует на позиции Гарета Марко Асенсио, Иско, Хамеса Родригеса и Лукаса Васкеса. При чем, каждый из этих парней неплохо справляется с поставленной задачей. Взять хотя бы экс-подопечного Валерия Карпина, который в обоих матчах с «Баварией» отдал голевые передачи, а в игре на «Сантьяго Бернабеу» сумел расстроить Мануэля Нойера.

Вообще, стоит признать, что к Бэйлу неуважительно относились в «Реале» еще с начала Евро-2016 во Франции, где он «тянул» свою сборную к триумфу. Велись переговоры о продлении контракта, и, как сообщалось, боссы «сливочных» обещали игроку уладить все детали до старта турнира. В конечном итоге, контракт был подписан 30 октября.

Известный журналист Гильем Балаге, который первым объявил о трансфере Бэйла в «Реал», однажды высказался о ситуации полузащитника следующим образом:

«На мой взгляд, Криштиану, с точки зрения физики, достиг своего максимума, но при этом до сих пор является лучшим бомбардиром. Проблема заключается в том, что он мешает другим игрокам “Реала”. Неизвестно, будет ли готов Гарет Бэйл играть с ним еще три года. Не станет ли Роналду помехой в трансфере Роберта Левандовски?».

Видимо, не готов.

Со многим можно согласиться. Те, кто пристально следят за выступлением «Реала», знают, как Роналду реагирует на решения Бэйла в отдельно взятых эпизодах. Но ведь очевидно, что Гарет хочет стать лидером своей команды, он действительно настоящий боец и у него характер победителя. Мы уже это видели, когда Бэйл выступал за «Тоттенхэм». Однако, можно ли стать лидером, когда с тобой играет один из лучших игроков планеты, который конкурирует с Лионелем Месси из «Барселоны».

Вот, например, такая мелочь, как штрафные. Еще совсем недавно все удары исполнял Роналду, сейчас произошли маленькие изменения — Бэйл подходит к мячу, если нарушение было зафиксировано на половине правого фланга, а Роналду — если на половине левого края.

Кстати, зимой многие писали о решении «Реала» продать Роналду, поскольку его трансферный ценник падает с каждым годом. Все-таки, португальцу уже 32 года, но после подобной статистики (41 матч и 35 забитых мячей) станут ли отпускать одного из лучших бомбардиров Европы?

Против Бэйла играет тот факт, что на его позицию претендуют четыре игрока, один из которых был куплен у «Монако» за 80 млн евро, другой рассматривается тренерским штабом сборной Испании, как игрок основы, а третий доказывает свое право выходить в стартовом составе.